Saison de rêve pour le ski

Les stations de ski de la région de Québec ont connu une saison de rêve avec les précipitations de neige abondantes que nous avons enregistrées.

Avec 665 cm de neige reçus, les stations Stoneham et Mont-Sainte-Anne ont observé la meilleure saison depuis les dix dernières années. Le fameux record de 2007-2008 qui était de 747 cm au Mont-Sainte-Anne n’a toutefois pas été battu.

Dans les stations sœurs de Resorts of the Canadian Rockies, on enregistre des hausses à plusieurs niveaux : la vente d’abonnements de saison, l’achalandage durant la période des Fêtes et celui des congés de la relâche.

Avec les caprices de Dame Nature, un volet compense souvent l’autre au fil d’une saison. Cependant, selon Lisa Marie Lacasse, chef de service aux communications pour les deux stations, l’ensemble des indicateurs ont bien performé.

À Stoneham, l’achalandage durant la période des Fêtes a augmenté de 40 %, tandis que la hausse a été de 20 % du côté du Mont-Sainte-Anne.

Skieurs au rendez-vous

Les Américains étaient plus nombreux à effectuer un séjour de ski en particulier durant la relâche où l’on a observé une hausse de 35 % des visiteurs en provenance des États-Unis. Les ventes des abonnements de saison ont aussi connu une progression.

« On est super satisfaits de la saison. On termine sur une belle note. On a réussi à étirer la saison jusqu’à dimanche dernier », a ajouté Mme Lacasse.

Avec ses 33 pistes et ses sept remontées, le centre de ski Le Relais à Lac-Beauport a aussi connu une belle saison, soutient Mélanie Morneau, directrice générale adjointe.

« Ce fut une belle et longue saison qui a débuté hâtivement avec beaucoup de neige. Nous avons eu de belles conditions jusqu’à la fin. L’enneigement a été plus rapide. On a réussi à ouvrir 100 pour 100 de la montagne plus rapidement », s’est réjouie Mme Morneau.

Le Massif de Charlevoix n’a pas été en reste.

« Nous avons connu une magnifique saison. On a senti l’effervescence de la clientèle face à nos nombreux projets. On a reçu plus de 650 cm de neige durant la saison. On a constaté une augmentation de 7 % du nombre de skieurs par rapport à l’année précédente », a affirmé Katherine Laflamme, chef du service des communications et du marketing pour Le Massif de Charlevoix.

L’activité de descente en luge a aussi été plus populaire puisqu’on note une augmentation des ventes de billets de 5,5 %.