Sherbrooke: le pont Jacques-Cartier fermé pour cinq semaines

À Sherbrooke, le pont Jacques-Cartier qui enjambe la rivière Magog a été fermé à la circulation automobile à 6h du matin, lundi.

Les automobilistes ont dû faire preuve de patience en ce premier matin de perturbation, une situation qui durera jusqu’au 31 mai prochain.

Pour les cinq prochaines semaines, la rivière Magog peut être traversée en voiture par les rues Belvédère, Galt ainsi que par l’autoroute 410. «J’ai fait le détour, ça m’a pris environ 10-15 minutes de plus qu’à l’habitude. Il va falloir s’y faire», se résigne une automobiliste. Même pour ceux qui n’ont pas à faire le détour, les impacts se font ressentir, confirme un autre automobiliste: «Il y a beaucoup plus de trafic sur mon chemin. Il va falloir partir plus tôt pour les prochaines semaines.»

Le ministère des Transports procède à des travaux majeurs sur le pont Jacques-Cartier. Les piétons et les cyclistes peuvent continuer à l’utiliser pendant les travaux. Plusieurs ont d’ailleurs choisi de laisser la voiture à la maison lundi matin. «C’est une marche d’une dizaine de minutes, ça fait juste du bien!», lance une piétonne en souriant.