STM: Du réseau mobile par intermittence entre Beaudry et Honoré-Beaugrand

Les clients du métro de Montréal qui ont reçu une alerte sur leur cellulaire entre les stations Beaudry et Honoré-Beaugrand, durant la dernière semaine, ne sont pas victimes d’illusions. Les Montréalais profiteront bientôt du réseau mobile sur ce tronçon de la ligne verte.

Le porte-parole de la Société de transport de Montréal (STM), Philippe Déry, confirme que des essais techniques sont en cours dans certaines stations à l’est de Beaudry pour déployer le réseau mobile sur la ligne verte.

«Durant ces essais, le signal peut effectivement être accessible aux clients dans les stations et les tunnels. Cette période de tests est nécessaire pour valider la qualité et la robustesse du réseau, notamment durant les périodes achalandées», indique dans un courriel M. Déry.

La STM souligne que ces tests précèdent la mise en service officielle du branchement du réseau mobile au métro.

D’ici la fin de l’année, les stations comprises entre Beaudry et Honoré-Beaugrand seront connectées, et en 2020, ce sera au tour de celles entre Lionel-Groulx et Angrignon.

Le consortium Telus, Bell, Rogers et Vidéotron a investi près de 50 millions $ pour connecter le métro aux technologies 3G, 4G et 4G LTE.