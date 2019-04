Stupéfiant ! L’amour fétichiste des flingues aux USA

Les meurtres de masse aux États-Unis ont triplé depuis 2011. Il se passe rarement une semaine sans que des lieux de culte, des écoles ou des centres commerciaux soient attaqués ou menacés. Pourtant personne ne croit qu’on va sérieusement limiter la possession d’arme à feu qui est protégée par le deuxième amendement à la constitution.



Les Américains vouent à leurs armes à feu une passion fétichiste qui stupéfie. On estime qu’ils en possèdent de 393 millions. Soit quelque 66 millions d’armes de plus que la population totale du pays. Environ quatre Américains sur dix disent posséder une arme à feu ou demeurent dans une maison avec des armes à feu. N’importe quel cinglé peut s’équiper d’un fusil d’assaut dans un bazar de week-end non règlementé. Et les conséquences sont catastrophiques. Chaque année, quelque 33 000 Américains sont tués avec des armes à feu.



Levant sa main comme s’il tenait un pistolet et pointant un doigt, Trump s’est vanté devant une foule enthousiaste, en janvier 2016, à Sioux City en Iowa : « Je pourrais être au milieu de la Cinquième Avenue et tirer sur quelqu’un et je ne perdrais pas d’électeurs, okay? » Le milliardaire déséquilibré insultait ainsi l’intelligence de ses partisans, deux mois après la tuerie de masse qui a fait 14 morts à San Bernardino, en Californie. Cette fascination morbide pour les armes à feu se retrouve dans le slogan de la National Rifle Association, l’un des plus puissants lobbies de Washington : « I'll give you my gun when you pry it from my cold, dead hands » («Je te donnerai mon flingue quand tu l’arracheras de mes mains froides et mortes»).



Les réticences des législateurs à restreindre la possession des armes à feu s’expliquent par le fait que la majorité des Américains sont contre. Et les tueries dans les écoles n’y changent rien. Au contraire. Depuis la tuerie de masse de Sandy Hook en 2012, les élus de plus de deux douzaines d’États ont adopté des lois, pour lever les restrictions sur les armes à feu et les rendre encore plus facilement accessibles aux tueurs, lucides ou déments. Au niveau fédéral, de nombreux projets de loi visant à restreindre la libre circulation des armes à feu ont été présentés au Congrès. Tous ont échoué.



La Nationa l Rifle Association et le Parti républicain jouent un rôle déterminant dans ces victoires de la stupidité sur le bon sens. La situation est tellement absurde que la règlementation fédérale sur les échelles, les escabeaux, et même les jouets représentant des armes à feu, est plus détaillée que celle sur les armes à feu réelles. Les lois américaines concernant le terrorisme ne s’appliquent pas si le tueur utilise une arme à feu ou un véhicule pour commettre son crime. Christopher Paul Hasson, un suprémaciste blanc qui planifiait une tuerie de masse a été libéré en attendant son procès parce qu’il ne pouvait pas être accusé de terrorisme, mais uniquement d’infractions mineures liées à l’entreposage de son arsenal.



Comme lui, la plupart des auteurs de tuerie de masse aux États-Unis sont des hommes blancs déçus par le rêve américain qui promet un bonheur social, familial et conjugal à tous . Comme le vivent les personnages souriants des publicités projetées à longueur de journée à la télévision. La vie aux États-Unis à l’âge de Trump est différente : détresse matérielle et spirituelle causée par les bouleversements sociaux et raciaux et l’effritement des valeurs traditionnelles. À cela, il faut ajouter la vie lugubre dans des communautés sans services et de plus en plus délabrées, l’épidémie de consommation d’opioïdes et l’inaccessibilité aux soins médicaux. La réalité désolante est que dans le pays qui se dit le plus avancé de la planète, les malades mentaux ont beaucoup plus facilement accès à des armes à feu qu’à des soins psychiatriques. On estime qu’au moins 61 % des tueurs de masse ont des problèmes mentaux comme la schizophrénie paranoïaque. Ils sont convaincus d’être l’objet d’un complot ou persécutés.



Il est impossible d’imaginer que les États-Unis se dotent un jour de lois sensées sur le contrôle des armes à feu. Le lobby des armes à feu dépense des sommes phénoménales et mobilise des moyens importants pour assurer l’élection de politiciens à son service. Sur la question des armes à feu, la droite néoconservatrice ne fait que refléter ce que pense la majorité des Américains. La glorification des armes à feu et de la violence définit la culture américaine dans les médias, à la télé et au cinéma. Et les problèmes qui accablent les jeunes hommes ne vont que s’amplifier.