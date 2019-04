Tabassée par un homme rencontré sur Internet : «Il m’a dit que j’allais mourir si j’appelais la police»

Un homme connu des milieux policiers de Saint-Hyacinthe a été accusé hier de voie de fait envers une femme qu’il aurait rencontrée sur un site de rencontre.

Patrick Dupré a été formellement accusé hier au palais de justice de Sherbrooke de voies de fait, d’avoir proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles, d’avoir proféré une menace de blesser un animal et d’avoir commis un méfait à l'égard de bien d'une valeur ne dépassant pas 5000 $.

De plus, comme l’homme de 39 ans était en probation pour d’autres méfaits, il est aussi accusé d’avoir omis de s'y conformer alors qu'il était tenu de garder la paix et d’avoir une bonne conduite en plus de ne pas troubler l'ordre public. Il restera donc derrière les barreaux jusqu’à sa prochaine comparution.

Dupré et Mélissa Poulin-Caya se seraient rencontrés à la fin mars via un site de rencontre. Après une idylle de quelques semaines à Sherbrooke, là où Mme Poulin-Caya demeurait, elle aurait été attaquée par Dupré à son domicile le 19 avril.

«Il m’a frappée de deux de coups de poing et m’a dit que j’allais mourir si j’appelais la police», a raconté la victime dans sa déclaration, qui a subi un traumatisme crânien léger.

Drogue et alcool

M. Dupré, qui a été enseignant en éducation physique au primaire et au secondaire pendant 13 ans en Montérégie, était de retour au palais de justice de Sherbrooke lundi pour son enquête de remise en liberté.

Il a reconnu avoir des problèmes de consommation de drogue et d’alcool depuis des années.

Photo Le Journal de Montréal, Pierre-Paul Poulin

Le trentenaire a aussi des antécédents en matière de violence conjugale. Le procureur aux poursuites criminelles, Me Claude Robitaille, a mentionné que Mme Poulin-Caya serait sa troisième victime.

Quelques jours après son agression, la Sherbrookoise a publié sur Facebook des photos de ses ecchymoses en expliquant qu’il était important de dénoncer ce genre de comportement.

«Je l’ai fait pour toutes les femmes qui n’osent pas le faire et aussi pour mes trois filles qui pourraient un jour tomber sur un gars comme lui», a expliqué la femme de 41 ans au Journal en mentionnant que sa publication avait été partagée un peu plus de 8000 fois.

L’accusé, qui a fait plusieurs thérapies au cours des dernières années pour régler ses problèmes de consommation espérait que la juge Hélène Fabi lui permette de retrouver sa liberté pour en recommencer une nouvelle.

«Le tribunal a l’impression que vous faites des thérapies pour éviter la prison, a-t-elle lancé. Vous avez eu des chances de vous prendre en main et vous ne l’avez pas fait.»

Dupré avait fait les manchettes en février 2016 pour avoir braqué un dépanneur à quelques mètres de chez lui, à Longueuil. Il avait réussi à voler que 75 $.