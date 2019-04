Un penthouse industriel unique à vendre pour 1 695 000 $ sur le Plateau

Les condos neufs se ressemblent tous. Il est parfois difficile de trouver une propriété qui a du cachet et qui est unique sur le marché. C’est pourtant le cas de ce penthouse du Plateau Mont-Royal, présentement à vendre au coût de 1 695 000 $.

Cette spectaculaire propriété possède une terrasse sur le toit, quatre chambres fermées, un immense espace à aire ouverte et surtout beaucoup de luminosité.

Son look industriel est pourtant bien différent de ce que nous sommes habitués de voir. Dans la cuisine, on retrouve un îlot unique et des armoires surprenantes.

Le penthouse possède aussi quelques «coins cachés», comme une petite salle de bain dans une des chambres secondaires et aussi un coin bureau dans ce qui semble être un garde-robe!

La chambre principale possède aussi sa propre salle de bain ainsi qu’un magnifique foyer.

Et comme si ce n’était pas assez, une fois sur le toit, vous pourrez admirer l’une des plus belles vues de Montréal!

Si vous cherchez une propriété unique sur le marché, ce penthouse risque d’être exactement ce dont vous rêvez! Tous les détails ici.

