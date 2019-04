Une ex-ministre déçue de la politique et de Couillard

Même si elle est fière du travail accompli dans son comté, l’ancienne ministre libérale Rita de Santis sort quelque peu désillusionnée de son passage en politique active.

« J’ai été déçue parce que les décisions, ça prend trop de temps pour les prendre, il y a trop de papiers, pas assez d’actions », lance l’ex-députée de Bourassa-Sauvé, en entrevue avec notre Bureau parlementaire.

Élue en 2012, Mme de Santis ne s’est pas représentée aux dernières élections, notamment pour pouvoir s’occuper de ses parents vieillissants. Elle ne s’ennuie pas de la politique, encore moins du stress omniprésent dans cette vie tumultueuse.

« J’aime être anonyme », confie-t-elle, assise à la table de la cuisine de sa maison d’Outremont, où elle nous a reçus.

Une Réforme avortée

L’avocate se remémore néanmoins avec bonheur les fois où elle a aidé l’un de ses commettants à trouver un travail en le mettant en contact avec une entreprise en pénurie de main-d’œuvre.

Ou lorsqu’elle a contribué à régler un problème criant d’accès à des médecins dans son comté. « Il y a des petites choses qu’on peut faire, insiste-t-elle. Ça, ça me rend fière. »

Mais comme ministre, elle n’a pas eu l’impression qu’elle pouvait réellement changer les choses. Responsable de l’Accès à l’information au sein du cabinet Couillard pendant 18 mois, Rita de Santis n’a pas réussi à mener à bien son projet de réforme de la Loi d’accès à l’information.

Sa successeure Kathleen Weil a déposé un projet de loi en ce sens à la toute fin du mandat du gouvernement libéral et qui, sans surprise, est mort au feuilleton.

Pas de lettre de mandat

Elle s’est appliquée à suivre les règles établies pour faire avancer ses dossiers, sans succès.

« Si tu suis le processus, il y a beaucoup de gens qui vont te dépasser, j’aurais dû me battre différemment pour faire réussir les choses qui me tenaient à cœur. Je n’ai pas été là assez longtemps », dit-elle, avec du recul.

L’ex-politicienne aurait souhaité avoir l’appui de son chef. « Je n’étais pas contente parce que j’avais demandé au premier ministre une lettre de mandat, pour savoir ce qu’il voulait. Il ne me l’a jamais donnée. »

Rita de Santis estime que Philippe Couillard est un homme brillant. Mais l’ancien premier ministre l’a déçue.

Rapport tabletté

Photo d'archives, Didier Debusschere Philippe Couillard, ex-premier ministre

Après l’avoir exclue du Conseil des ministres, M. Couillard lui avait demandé un rapport sur la diversité et l’inclusion chez les hauts fonctionnaires, un rapport qu’il a tabletté.

« J’ai pris quatre mois, j’ai préparé ça, et je lui ai remis le rapport, dit-elle. Il a trouvé le rapport intéressant, il m’a dit à trois reprises [...] qu’on allait le rendre public et qu’on allait proposer certaines de ses recommandations. Ça ne s’est jamais fait. Ça, ça me déçoit. »

Selon elle, les personnes qui gravitent autour d’un premier ministre ont une influence capitale sur un gouvernement.

Elle-même a dû se contenter de parler à « ces gens autour » de M. Couillard à plusieurs reprises.

« À la fin, tu sembles penser que ce ne sont pas les politiciens qui font une différence, ce sont ces personnes que le public ne connaît pas ou connaît moins qui prennent les décisions. »

Rita de Santis

Âge : 64 ans

Dernière fonction politique occupée : Députée de Bourassa-Sauvé et ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions démocratiques de 2016 à 2017

Ce qu’elle fait aujourd’hui : Avocate de formation, elle vise désormais la philanthropie

Militante depuis 40 ans

Militante de longue date, Rita de Santis a commencé à s’impliquer en politique dès 1979. Elle a notamment travaillé comme permanente du PLQ durant la période référendaire de 1980. En troisième année de Droit à cette époque, Mme de Santis avait demandé à l’Université McGill de pouvoir reporter ses examens du printemps à la session d’été en raison de la tenue du référendum. « Ils m’ont dit non, d’abord. Mais après, il y a un jeune qui a demandé de faire la même chose pour le (camp du) Oui. Alors une fois qu’il y a eu une autre personne qui a demandé ça, on a dit oui à tous les deux .»

Opposée à la limite des dons

L’ancienne ministre responsable de la Réforme des institutions démocratiques estime que c’est une erreur d’avoir limité à 100 $ les dons aux partis politiques. « Ça n’a aucun bon sens. C’est vraiment ne pas s’assurer qu’un parti politique puisse survivre. Je ne veux pas que ce soit le gouvernement qui paye pour toutes les dépenses d’un parti politique. » Selon elle, cette diminution du plafond des contributions politiques de 1000 $ à 100 $ enlève des droits aux citoyens. « Moi, quand j’avais mes 1000 $ pour contribuer, je coupais ça en morceaux. Je donne à mon comté, j’ai même donné au Parti québécois et je donnais toujours à des comtés plus pauvres. Je pouvais faire ça. Aujourd’hui, est-ce que je peux faire ça ? »

Le français, sa 3e langue

Au centre de controverses durant son mandat de ministre, Rita de Santis a dû notamment s’excuser pour avoir prononcé des mots laissant croire qu’elle encourageait la violence, alors qu’elle racontait un épisode de son expérience comme fille d’immigrants. L’ex-députée a un conseil à donner aux aspirants politiciens : assurez-vous de bien maîtriser le français. « C’est très important de pouvoir contrôler le message. Moi, le français, c’est ma 3e langue (après l’italien et l’anglais) et j’ai toujours eu peur (de ne pas) m’exprimer pour que ce soit compris de la (bonne) façon. »