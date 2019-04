Voici comment les Simpson se sont moqués du Canada

La famille Simpson voyage aux chutes Niagara, du côté de Buffalo bien sûr.

Lisa Simpson tombe accidentellement dans la chute et se retrouve au Canada.

Voici toutes les blagues canadiennes qu’on retrouve dans l’épisode de dimanche de The Simpsons.

Le premier personnage que Lisa rencontre est une police montée et il dit Eh!

Quand on demande de l’attention médicale, deux ambulances et un hélicoptère se présentent aussitôt.

On voit un castor avec un petit baril au cou, comme un saint-bernard dans les vieilles toiles des Alpes.

Lisa a du sirop d’érable dans son soluté.

Lisa se fait imposer le statut de réfugiée politique et se trouve forcée de rester au Canada. Elle se fait assigner un club de hockey et reçoit les Sénateurs d’Ottawa, à son grand regret.

Les parents d’accueil de Lisa s’appellent Gord et Francette.

On fait référence à Harvey’s, Swiss Chalet et Mr. Sub.

L’école primaire que Lisa fréquente est nommée en honneur d’Alanis Morrissette.

Dans la classe de Lisa, la pyramide alimentaire de la poutine est affichée.

Lisa parle sur Skype avec Justin Trudeau, mais il se sauve par une fenêtre après qu’elle lui pose une question sur le scandale SNC-Lavalin.

Les enfants montent une pièce de théâtre basée sur Handmaid’s Tale.

On peut voir un tapis des Nordiques.

Les enfants jouent au curling sur une patinoire extérieure.

On dit que tout le monde au Canada est respecté sauf les Québécois et les Newfies.

Kent Brockman fait référence aux frères McKenzie.

Lisa boit de la Molson pour enfants.