Voici les 4 signes astrologiques qui ne vont JAMAIS revenir avec leur ex

Parfois, quand une relation se termine, on espère secrètement que les choses se règlent afin de renouer avec la personne aimée.

Pour 4 signes astrologiques en particulier, quand une relation meurt, c’est plutôt comme si elle n’avait jamais existée et c’est le temps de passer à autre chose!

Que ce soit une question d'orgueil ou d’indépendance, il ne faut surtout pas blesser ces 4 signes si vous voulez rester dans leur vie.

Voici les 4 signes qui ne vont JAMAIS revenir avec leurs ex

Bélier

C’est bien simple, un Bélier n’a pas de temps à perdre. Pas une seule seconde! Entre leur cours de sports variés, leur emploi haut placé et leurs heures de bénévolat, c’est déjà beau s'ils sont en couple.

Alors si une personne les trahit, ou casse avec eux sur un coup de tête, les Bélier se disent «thank u, next» et passent au prochain appel!

Scorpion

Tout le contraire du Bélier, les Scorpion s’investissent tellement corps et âme dans une relation, que lorsqu’elle se termine, ils sont brûlés. Ils n’ont plus rien à donner!

Les Scorpion sont aussi extrêmement proches de leurs émotions, alors ils doivent protéger leur cœur en coupant tous les contacts. Ça veut dire bloquer la personne sur Instagram et la supprimer de ses amis Facebook. À jamais.

Capricorne

Les Capricorne savent ce qu’ils veulent dans la vie et surtout, comment l’obtenir. Ils n’aiment pas quand une relation est floue et vont rapidement vouloir officialiser les choses.

Donc, de la même façon que la relation doit être claire et nette, la séparation l’est aussi. C’est un signe terre à terre qui ne se laissera pas convaincre ou manipuler.

Lion

Puisqu'ils sont têtus et orgueilleux, quand les Lion prennent une décision, rien ne pourra les faire changer d’idée. Un peu comme les Scorpion, ils ont tendance à tout donner en relation et finalement être blessés.

Après une séparation, les Lion vont faire semblant qu’ils n’ont pas de peine, publier les plus belles photos d’eux sur Instagram et, surtout, ignorer toutes les tentatives de leur ex.

Bonne chance si vous voulez re-séduire l'un de ces 4 signes!

