5 bonnes idées pour décorer votre table à la fête des Mères

Vous recevez maman le 12 mai prochain et manquez d’inspiration pour décorer joliment votre table? Des bouquets de fruits aux arrangements de fleurs, voici plusieurs idées simples à réaliser pour créer une tablée féminine et printanière.

1. Décorez avec des fruits

Pour surprendre vos invités, servez-vous d’une variété de fruits pour égayer votre table et mettre de la couleur. Que vous ajoutiez des tranches d’agrumes dans un vase ou que vous placiez des fruits entiers sur un papier parchemin placé comme un chemin de table, l’effet sera réussi si vous jouez la carte de l’abondance. Pour recréer l’effet d’un bouquet de fleurs, piquez des fruits (fraises, raisins, clémentines entières, etc.) sur des baguettes de bois que vous placerez ensuite dans un vase. En plus de décorer magnifiquement votre table, vos invités pourront le manger!

2. Recréez une ambiance bord de mer

Comment ? Rien de plus facile. Combinez toutes sortes de tons de bleus et de blancs et mettez en vedette les rayures sur la nappe ou les serviettes de table. Nouez quelques bouts de corde autour des verres à vin ou des chandeliers et ajoutez des sous-plats en osier. Pour mettre de l’ambiance, placez quelques petites lanternes avec des bougies au centre de la table. Pour la touche finale, placez une jolie bouteille avec un petit mot tendre à l’intérieur là où maman s’assoira pour rappeler les fameuses bouteilles à la mer.

3. Ressortez votre vieille vaisselle

Le thé d'après-midi étant très à la mode depuis quelque temps, c'est l'occasion parfaite de ressortir la vaisselle de grand-maman. Vous avez une seule tasse et une seule assiette de la même collection? Aucun problème. La mode est à la vaisselle dépareillée. N'hésitez pas à superposer deux assiettes différentes l'une par-dessus l'autre. Pour que le résultat final soit harmonieux, privilégiez une nappe blanche unie et des fleurs blanches pour laisser toute la vedette à la vaisselle de porcelaine.

4. Transformez une cloche à gâteau en centre de table

Votre cloche ou assiette à gâteau sur pied cumule la poussière au fond de l'armoire? Remplissez-la de fleurs fraîches dont vous aurez coupé les tiges pour former une montagne fleurie. Le résultat sera surprenant et magnifique!

5. Pensez aux fleurs séchées

En plus d'être tendance, les fleurs séchées ont tout pour plaire. Elles se conservent plus longtemps et ne nécessitent pas d'eau. L'eucalyptus, par exemple, sent merveilleusement bon et peut être façonné en couronne. Il suffit d'en prendre une branche, de la courber puis d'attacher les extrémités ensemble. Déposez la couronne au centre de chaque assiette. Vous ne voulez pas dépenser une fortune pour acheter des fleurs qui ne dureront que quelques jours? Regroupez les petites plantes qui se trouvent un peu partout dans la maison au centre de votre table et le tour est joué!