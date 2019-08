5 idées de sorties pour la fête des Mères

Vous cherchez à souligner la fête des Mères de belle façon ? Rien de mieux que de proposer une activité à maman pour passer du bon temps en sa compagnie. Voici cinq suggestions de sorties pour tous les goûts et tous les budgets.

À lire aussi: 10 idées-cadeaux que toutes les mamans aimeront

1. Le thé à l’anglaise

Si vous n’avez jamais essayé cette tradition à l’anglaise, c’est le moment où jamais. Vous pourrez passer de longues heures à discuter avec maman tout en prenant le thé et en dégustant des sandwichs et bouchées raffinées dans des décors somptueux. La plupart des grands hôtels comme le Ritz Carlton (36 $), le Château Frontenac (55 $) et le Reine Elizabeth (37 $) offrent ce service en après-midi. Vous ou votre mère êtes végétaliens ? La pâtisserie Petit Lapin dans Outremont est le premier salon de thé végane et sans gluten à Montréal. Vous pourrez déguster une variété de thés et un plateau 3 étages de mignardises et douceurs végétaliennes pour 55 $ par personne. Réservez 48h à l’avance !

2. Un moment de détente au spa

La sortie au spa est un grand classique qui fait toujours plaisir aux mères et leur permet une pause bien méritée. Amerispa a concocté trois forfaits conçus spécialement pour la fête des Mères, dont le forfait Une journée de rêve (159 $) qui comprend un massage, un soin du visage, un gant de paraffine ainsi qu’une collation gourmande et une pause tisane. 2h30 de pur bonheur pour elle ! Le forfait donne accès gratuitement à l’expérience thermale dans les succursales qui l’offre. Amerispa compte une dizaine d’adresses partout au Québec.

3. Une promenade dans les champs de tulipes

Votre mère aime les fleurs ? Amenez-la faire de l’autocueillette de tulipes, une expérience unique au Québec. Un champ immense de la rue Principale à Laval est enjolivé de 500 000 tulipes multicolores prêtes à être cueillies. Profitez du décor magique pour prendre de jolies photos de vous deux. Vous avez envie d’une plus longue escapade ? Filez du côté d’Ottawa pour profiter du Festival canadien des tulipes, un incontournable depuis 1953. Ottawa est la ville où on trouve le plus de tulipes au monde, ce n’est pas rien. Le festival débute le 10 mai !

4. Une randonnée en plein air

Pour les mamans plus sportives, organisez une journée à l’extérieur pour marcher ou faire du vélo dans l’un des parcs nationaux de la province. La SÉPAQ propose de magnifiques endroits pour décrocher, pratiquer plusieurs sports de plein air et même pour dormir sur place dans un chalet Écho ou une unité de prêt-à-camper. Prévoyez tout en apportant le nécessaire pour pique-niquer après votre randonnée et trinquer à la fête des Mères !

5. Une virée dans les marchés d’antiquités

Maman adore les marchés et les antiquaires ? Amenez-la au Finnegan’s Market, un superbe marché d’antiquités à Hudson où des centaines de marchands viennent exposer leurs trésors tous les samedis de 9h à 16h. Le marché est situé au beau milieu d’un champ entouré d’arbres matures et de vieilles granges qui rendent l’endroit charmant. Après vos emplettes, profitez-en pour faire un tour au bord de la magnifique rivière des Outaouais ou pour prendre le traversier Oka-Hudson. Le paysage y est magnifique !