5 nouvelles boutiques de luxe à découvrir en ville

Même si l’industrie de la vente au détail connaît une transformation majeure, la mode haut de gamme et les boutiques pignons sur rue ont encore la cote. La preuve est telle que Montréal accueille cinq nouvelles boutiques de vêtements qui n’offrent le meilleur à leur clientèle : service personnalisé, vêtements de grande qualité et finesse. Voici donc cinq nouvelles adresses de luxe à découvrir partout en ville, car après tout, le fric c’est chic!

1. La boutique Gazelles conçue pour la femme d’affaires

Vous êtes une carriériste à la recherche des vêtements haut de gamme qui vous donneront l’assurance? Si oui, faites la découverte de la nouvelle boutique Gazelles, fondée par la designer Habi Gerba. Ce printemps, la jeune femme ouvre pignon sur rue et convie à ses clientes à prendre rendez-vous pour leur offrir une expérience de shopping personnalisée, où elle leur permet de choisir entre le sur mesure ou le prêt-à-porter. On y découvre l’univers doux, minimaliste, élégant et très féminin de la créatrice. Pour elle, c'est la femme qui donne vie à une pièce et non l'inverse. *Sur rendez-vous au 3859 Saint-Denis

2. Pignon sur rue pour Antonio Ortega

Photo courtoisie

À travers ses créations de luxe, Antonio Ortega nous fait rêver au monde de la haute couture. Ce printemps, le couturier canado-mexicain a décidé de s’installer dans la métropole et propose des pièces audacieuse, contemporaines et uniques pour femmes, pouvant répondre aux besoins de chaque cliente. De plus, la boutique offre des vêtements pour hommes : des vestons et des pantalons écourtés, un paletot et un blouson aux détails originaux ainsi et des accessoires. Le prêt-à-porter et les accessoires sont également disponibles. *1460 rue Sherbrooke Ouest, Montréal

3. Les bijoux David Yurman étincellent Montréal

Photo courtoisie

Les luxueux bijoux de la griffe newyorkaise David Yurman connaissent beaucoup de succès à travers le monde, chez une clientèle huppée. Avec la modernisation du complexe Holt Renfrew, Montréal accueille donc ce printemps (à la fin mai) une boutique de fine joaillerie David Yurman. Ce passionné d’équitation a créé son premier bracelet en 1978 à base de fil torsadé et depuis lors, ce modèle reste le bijou emblématique de la marque. Des boucles d’oreilles, aux bagues, passant par leurs incontournables bracelets, le designer ne travaille qu’avec des matières précieuses : l’or, l’argent, le diamant, les perles, et autres pierres précieuses. Il s’inspire d’ailleurs de la nature, de l’artisanat et de l’amour pour créer ses collections. * 1300 rue Sherbrooke Ouest, Montréal

4. Iris Setlakwe ouvre une troisième boutique

Photo courtoisie

Après avoir habillé des personnalités féminines comme Sophie Grégoire, Anne-Marie Dussault, Christine St-Pierre ou encore Mélanie Joly, la réputation de la designer Iris Setlakwe n’est plus à faire. Depuis ses débuts en 2001, la griffe est reconnue pour la qualité supérieure des vêtements, conçue à partir de matières européennes soigneusement choisies, aux coupes exceptionnelles et aux designs contemporains, élégants et intemporels. Cet hiver, elle ouvre donc une troisième boutique dans le réputé Centre Rockland offrant plus de 2600 pieds carrés d’espace. En outre, Setlakwe est fière d’affirmer que toutes ses collections sont presqu’entièrement produites au Québec. * 2305 Chemin Rockland, Mont-Royal

5. Robes de soirées à une nouvelle adresse de Très Chic Styling

Photo courtoisie

Si vous aimez les robes de soirées griffées que dénichent Angelica Koinis, fondatrice de la boutique Très Chic Styling, attendez de voir les tenues qu’elle tiendra dans sa nouvelle boutique à Laval. Sa mission reste toutefois la même, soit d’habiller parfaitement les femmes de tous les âges, tous les styles, à toutes les occasions. Plusieurs marques de renom sont sélectionnées par la propriétaire telles que Allen Schwartz, Monique Lhuillier, Greta Constantine, Misha, Ronny Kobo et plus encore. Magasinez chez Très Chic Styling, c’est de s’assurer de faire tourner toutes les têtes à son passage! * 1638 boulevard de l’Avenir, Laval