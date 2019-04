GRIECO, Joseph



À Montréal, le 26 avril 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé Joseph Grieco, fils de Ida Continelli (Grieco) et feu Ernesto Grieco, époux de Vicky Grieco (Lebak).Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Lisa Grieco (Ahmad Ramadan), ses petits-enfants Lara, Hadi et Malek, ses frères Mike (Patricia), Ricky (Micheline), Danny (Orie), Bobby (Geneviève), son neveu Stephen et sa nièce Sandra ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 2 mai 2019 de 11h00 à 17h00 et de 19h00 à 22h00 au :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7 514-342-8000www.dignitequebec.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.