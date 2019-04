Transat A.T. pourrait être vendue

La maison mère de la compagnie aérienne Air Transat pourrait être vendue.

Basée à Montréal, Transat A.T. a fait savoir ce matin, par communiqué, qu'elle est «en discussions préliminaires avec plus d'une partie concernant une transaction potentielle».

L’entreprise spécialisée dans le secteur du voyage dit avoir reçu des propositions d'acheteurs potentiels, mais que ces «discussions sont à un stade préliminaire».

Néanmoins, Transat AT a «formé un comité spécial d'administrateurs indépendants chargé d'évaluer les propositions avec l'aide de conseillers financiers et juridiques, de considérer, et, si jugé approprié, entreprendre un processus de revue formelle des options stratégiques, d'examiner toute proposition alternative et de faire des recommandations au conseil d'administration».

La compagnie a précisé qu’il n’y a «aucune garantie qu'une transaction sera conclue».

Transat A.T. emploie environ 5000 employés, selon son site web.