Angleterre : enquête criminelle sur des centaines de décès dans un hôpital

Une enquête criminelle « approfondie » a été lancée concernant un hôpital du Hampshire, dans le sud de l’Angleterre, où selon une enquête indépendante des centaines de personnes sont mortes après s’être vu indûment prescrire des opioïdes, a annoncé mardi la police du Kent.

L’enquête se concentrera sur le traitement des patients décédés au Gosport War Memorial Hospital entre 1987 et 2001, a indiqué la police.

Une enquête indépendante avait conclu en juin 2018 que plus de 450 personnes étaient mortes de manière prématurée après avoir reçu de manière inappropriée des médicaments contre la douleur, et que 200 autres s’étaient « probablement » vu administrer des opioïdes sans raison médicale entre 1989 et 2000.

Cette nouvelle enquête approfondie, après trois précédentes enquêtes sur des morts suspectes dans cet hôpital, a été décidée après l’examen par la police de Kent et d’Essex des éléments présentés dans ce rapport.

Évoquant les familles des victimes, le chef adjoint de la police du Kent Nick Downing a dit espérer que « la nouvelle selon laquelle nous allons mener une enquête approfondie leur apportera un certain réconfort ».

Les enquêteurs comptent rencontrer individuellement les familles « car ce sont leurs récits sur la perte de leurs proches qui aideront à mettre en contexte les évaluations médicales que nous avons ».