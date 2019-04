CHARBONNEAU, Fernand



De Ste-Rose, Laval, le 24 avril 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Fernand Charbonneau, époux de feu Mme Jeanne Labelle.Il laisse dans le deuil ses enfants Robert (Carole), Diane, feu Jean-Luc, Alain et Stéphane, ses petits-enfants Véronic (Eric), Anne-Claire (Sébastien), Guillaume, Alexandre (Katya) et feu Pierre-Olivier, ses arrière-petits-enfants Coralie, Éloïse, Etienne, Emile et Elianne, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :418, BOUL. LABELLEROSEMÈREle vendredi 3 mai de 14h à 17h. Une réunion de prières aura lieu en son honneur ce jour même à la chapelle du même endroit à 16h30.