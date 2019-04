Comment composer avec le mutisme de mon conjoint?

Mon conjoint et moi traversons une période de turbulences qui a commencé suite à mon deuxième accouchement qui m’avait plongée dans une dépression post-partum difficile à vivre cet été. Il avait dû mettre les bouchées doubles avec les enfants (un bébé naissant et une fille de 3 ans) pendant que je retrouvais mon équilibre. Quand j’ai repris pied dans la réalité en retournant au travail, on aurait dit que sentant la pression moins forte, il avait tendance à me laisser la totalité de la tâche sur les épaules.

J’avais beau mettre les bouchées doubles, je n’arrivais pas à tout faire et je lui en faisais constamment le reproche. Sa réponse fut de se renfermer sur lui-même et de me laisser râler en faisant semblant de ne pas m’entendre. Mais voilà qu’en fin de semaine dernière, totalement écoeuré de m’entendre lui « cracher mon venin » comme il m’a dit, il m’a lancé en pleine face dimanche soir, après avoir passé la fin de semaine terré dans son coin à faire comme si mes paroles ne l’atteignaient pas « J’ai peur pour ma job, alors fiche moi la sainte paix! »

Depuis, c’est silence radio, et je me sens impuissante à lui faire cracher le morceau, car plus j’insiste plus il se cabre. Le clash est passé, mais ses répercussions commencent à me peser. Ce qu’il m’a dit à propos de son boulot était-il vrai ou simplement destiné à me faire fermer ma trappe? Comment peut-il survivre en exprimant si peu ce qu’il mijote en dedans? Ou peut-être comme bien des hommes ne ressent-il aucune émotion?

Anonyme inquiète pour sa famille

Désolée de vous contredire, mais ce n’est pas parce que les hommes n’expriment pas leurs émotions qu’il n’en ont pas. Mais le fait qu’ils les expriment bien différemment des femmes peut semer la confusion. Le vôtre me semble avoir adopté l’attitude du bernard-l’ermite qui rentre dans sa coquille quand il a mal. Verbaliser ce qu’il ressent doit lui être aussi difficile que le serait le fait de vous taire pour vous.

Ce qu’il vous a dit à propos de son travail est très certainement à l’origine de sa souffrance, et c’est par ce biais qu’il faut tenter de le toucher pour qu’il parle. Et pour le toucher, il va falloir user de subtilité et de délicatesse en faisant ressortir le trouble dans lequel sa déclaration vous a mise et des conséquences que cela pourrait avoir sur la famille. Dites-lui votre envie de faire front avec lui, mais la nécessité qu’il a de s’ouvrir envers vous, pour que vous puissiez prendre les mesures requises. Faites-lui voir la nécessité de retrouver votre complicité de couple pour éviter de contaminer vos enfants avec des problèmes de couple que vous devriez solutionner à deux.