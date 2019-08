Du Québec au Sénégal : un pêcheur globe-trotter unique!

Cyril Chauquet est un pêcheur globe-trotter unique et le meilleur ambassadeur de la pêche partout sur la planète. Il parcourt les lacs, les cours d’eau et les mers à la recherche des plus belles prises. Dans chacun des pays qu’il visite, il nous fait aussi découvrir une communauté internationale de pêcheurs, dont la passion transcende les langues et les cultures. Il est de retour pour une 7e saison de l'émission « Mordu de pêche » à Évasion!

