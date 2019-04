Emportiérage : « Ça peut arriver à tout le monde...»

Jeudi matin dernier à Rosemont, Mégane Paul-Hus roule à vélo sur une bande cyclable qui borde les voitures sur la rue Holt. Une portière s’ouvre soudainement devant elle.

« Je me suis retrouvée allongée de tout mon long au beau milieu de la chaussée », raconte la travailleuse sociale de 24 ans.

Aucun véhicule ne la suit, heureusement ; elle aurait pu finir sous ses roues.

Il y a finalement plus de peur que de mal. Pas d’os brisé ou de commotion (elle porte un casque). Juste un manteau déchiré à la hauteur du coude écorché par l’asphalte.

Excuses

La femme qui a ouvert la portière se confond en excuses. Elle aide Mégane à se relever, à s’asseoir sur le trottoir. Puis, elle lui offre de l’eau, du désinfectant. Elle laisse ses coordonnées et promet de rembourser tout dommage. « J’étais soulagé de voir qu’on ne me crie pas après parce que c’est ce qui arrive parfois aux cyclistes qui se font emportiérer et qui en plus se font engueuler... » dit l’accidentée.

Dimanche, elle envoie par courriel un lien pour attester de la valeur de son manteau déchiré : 370 $. « J’ai dit que je comprendrais si elle ne remboursait pas tout le montant parce que c’est cher, mais elle insiste pour acquitter le prix intégral, plus les taxes. »

Une leçon

La fautive dans cette histoire, appelons-là Martine puisqu’elle me demande de taire son nom, ne minimise pas ses torts : « Je suis responsable de ce qui est arrivé, dit-elle. Je suis en colère contre moi. Mea culpa. » Militante pro-vélo qui dénonce le comportement dangereux des automobilistes depuis de nombreuses années, elle tire une morale de l’incident : « Comme quoi ça peut arriver à tout le monde, même à celles qui donnent des leçons aux automobilistes ! »

À sa défense, Martine était passagère à l’arrière, sans rétroviseur. C’était le brouhaha d’un départ de voyage à New York avec des amis. Elle discutait avec sa filleule de cinq ans assise à ses côtés. Elle venait de se rendre compte qu’elle oubliait sa carte de crédit. C’est pour aller récupérer celle-ci dans son appartement qu’elle a ouvert sa portière... sans regarder.

Mégane ne garde pas de rancune : « Ça m’est déjà arrivé d’ouvrir une portière sans regarder et de m’en rendre compte après coup, mais j’ai eu la chance qu’aucun vélo ne passe à ce moment », confie-t-elle.