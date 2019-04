Facebook lance une nouvelle version de son application, centrée sur les groupes et l’intime

Facebook lance mardi une nouvelle version entièrement redessinée de son application, centrée sur les groupes et sur les interactions plus intimes et privées, a annoncé son patron Mark Zuckerberg.

Cette nouvelle version, qui perd la couleur bleue typique de Facebook, rend « les communautés aussi centrales que les amis », a dit M. Zuckerberg, qui avait promis le mois dernier de construire une plateforme plus centrée sur la vie privée et l’intime, pour répondre aux critiques et aux nouveaux goûts des usagers.

Plus de détails suivront...