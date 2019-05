Je sors, je reste

Coup de cœur

Balado

La soirée est (encore) jeune

Photo courtoisie

Dernière émission de la saison, La soirée est encore jeune se conclut ce printemps avec la présence de plusieurs humoristes de talent, dont Yannick De Martineau, Martin Matte et Jay Du Temple. Le désormais mythique trio composé de Jean-Philippe Wauthier, Jean-Sébastien Girard et Olivier Niquet explore encore et toujours l’actualité culturelle et politique de la semaine avec humour et rigueur. Excellente nouvelle pour les fans : l’émission sera de retour à l’automne, pour une deuxième « saison de trop ».

En ligne depuis le 28 avril sur Ici Première

Je sors

Spectacle

Chœur des jeunes du Québec

Photo courtoisie

Organisé par la Fondation chorale Québec et l’Alliance chorale du Québec, un spectacle bénéfice sera présenté ce soir pour encourager la création du Chœur des jeunes du Québec, un projet inédit dans la province qui donnera un tremplin pour les jeunes choristes les plus prometteurs du Québec. Émile Proulx-Cloutier et l’Ensemble vocal de l’École des jeunes de l’Université de Montréal offriront des performances sur scène.

Ce soir à 17h30 à la Galerie Gora, 279 rue sherbrooke Ouest

Cinéma

Continuer

Photo courtoisie

Réalisé par Joachim Lafosse, ce long métrage de 84 minutes dresse le portrait de Sybille, une mère divorcée, qui cherche par tous les moyens à extirper son fils Samuel d’une vie violente et vide de sens. Il s’en suivra un long voyage à travers le Kirghizistan, à dos de cheval, à travers lequel les dangers du territoire représenteront un aussi grand défi à surmonter que leur relation mère-fils.

Ce soir à 21h au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien Est

Concert

Soirée-cabaret au profit de la SAMS

Photo courtoisie

Grande soirée bénéfice au profit de la SAMS (Société pour les arts en milieux de santé), le spectacle de ce soir accueillera notamment le célèbre violoncelliste Stéphane Tétreault en plus de présenter des styles allant du jazz au dixie en passant par le burlesque. Un événement qui permettra d’offrir 800 concerts en 2019 dans les établissements de santé du Québec.

Ce soir à 17h30 au Théâtre Corona, 2490 rue Notre-Dame Ouest

Théâtre

Introduction à la violence

Photo courtoisie

Écrit et mis en scène par Marie Brassard, Introduction à la violence représente le début d’un cycle et d’une vaste réflexion sur le temps et l’apprentissage de la brutalité. Accompagnée sur scène de nombreux artistes de grands talents, Marie Brassard défriche ici, en mélangeant le réalisme du cinéma au théâtre expressionniste, le premier segment d’une œuvre pour adultes.

Ce soir à 20h à l’Usine C, 1345 avenue Lalonde

Théâtre

Cr#%# d’oiseau cave

Photo courtoisie

Librement inspirée du texte La Mouette de Tchekhov, la pièce Cr#%# d’oiseau cave tente de réfléchir au phénomène du vedettariat, à ce qu’il engendre socialement comme conséquences. Mise en scène par Michel-Maxime Legault, la pièce pose notamment la question suivante : l’artiste est-il connu parce qu’il a du talent ou a-t-il du talent parce qu’il est connu ?

Ce soir à 19h au Théâtre La Licorne, 4559 avenue Papineau

Je reste

Web

Corde sensible : Indignation

Photo courtoisie

Animée par Marie-Ève Tremblay et réalisée par Julien D. Proulx, la série web Corde sensible revient ce printemps sur quelques-unes des plus importantes controverses qui ont marqué l’actualité politique et sociale. Une série de quatre épisodes qui tente d’explorer et de réfléchir au phénomène de l’indignation à l’ère des réseaux sociaux.

Disponible sur ICI Tou.tv depuis le 24 avril

Livre

Antiféminismes et masculinismes

Photo courtoisie

Réunissant plusieurs textes et contributions scientifiques, cet ouvrage tente de cerner les différentes expressions de l’antiféminisme et du masculinisme en y apportant un éclairage historique. Un livre pour qui veut comprendre les racines de ces phénomènes et ainsi être à même d’en identifier les différentes apparitions actuelles.

Disponible depuis le 30 avril

DVD

La permission

Photo courtoisie

Réalisé par Soheil Beiraghi, le film La permission raconte le parcours de Afrooz, la capitaine de l’équipe de futsal en Iran, qui réussit après 11 ans de travail à atteindre la finale de la Coupe d’Asie des nations, en Malaisie. Par contre, son mari lui interdit de s’y rendre, et comme il est impossible pour une femme en Iran de sortir du pays sans avoir la permission de son mari, Afrooz devra tenter par tous les moyens de le convaincre.

Disponible depuis le 12 avril