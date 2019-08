Le 2 mai prochain, les Québécois sont invités à découvrir ou à redécouvrir le plaisir de bouger, dans le cadre de la Journée nationale du sport et de l’activité physique (JNSAP).

De nombreuses activités sont organisées dans plusieurs municipalités du Québec pour vous permettre de faire du sport et de pratiquer des activités physiques en tout genre et en tout lieu, que ce soit à des fins utilitaires ou pendant ses temps libres. On en parle avec Isabelle Charest, Députée de Brome-Missisquoi, Ministre déléguée à l’Éducation et Ministre responsable de la Condition féminine.

