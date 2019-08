GoPro atteint des records sur sa chaîne YouTube!

La chaîne YouTube de Go Pro a récemment dépassé les 2 milliards de vues. Ce chiffre confirme la popularité des mini caméras du constructeur américain pour qui souhaite capter avec justesse les meilleures actions!

Initialement destiné aux pratiquants de sports aquatiques, extrêmes ou mécaniques, les déclinaisons du fameux modèle HERO ont rapidement touché le grand public souhaitant garder une trace de leur activité de loisirs. Pour célébrer ce record, Go Pro a mis en ligne une vidéo spectaculaire compilant les actions les plus impressionnantes et les moments marquants mis en boite par ses différents produits depuis 2004.