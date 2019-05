La Fondation Emmanuelle Gattuso léguera 15 millions $

Les franchisés McDonald’s Albert et Nicola Lévy ont annoncé que la toute première édition de l’événement Unis pour l’autisme a permis d’amasser plus de 57 000 $ au profit de la Fondation autisme Laurentides. Dans l’ordre habituel, on aperçoit Emmanuel Auger, Albert Lévy, Karine Brunet, DG de la Fondation autisme Laurentides, Nicola Lévy et Natacha Dufresne, Fondation autisme Laurentides.