La nageuse Heidi Levasseur se lance officiellement à la conquête de l'Atlantique

SHAWINIGAN | La nageuse Heidi Levasseur a officiellement lancé, mardi, après des années de démarches, son projet Atlantica au cours duquel elle compte tenter de traverser à la nage l'océan Atlantique.

Surnommée la «sirène du Québec», l'athlète compte se jeter à l'eau à Dakar, au Sénégal, en décembre 2019, pour arriver à Recife, au Brésil, quatre à six mois plus tard. Elle doit accomplir ce périple d'environ 3000 km en passant de six à huit heures par jour à nager.

Outre nourrir sa passion pour la nage, cette traversée permettra à Heidi Levasseur de sensibiliser le public à l'importance d'adopter un mode de vie écoresponsable, notamment pour protéger les milieux marins, a-t-elle exposé en conférence de presse mardi à Shawinigan.

Tout au long de son parcours, elle compte produire des capsules vidéos, tandis qu'un documentariste la suivra, tant pour documenter son exploit que l'état de l'océan.

En fait, sept personnes suivront la nageuse en catamaran, à bord duquel elle pourrait montrer à la fin de chaque journée de nage. Outre l'équipage du bateau et le documentariste, un médecin et un ambulancier seront aussi à bord pour veiller à la santé d'Heidi Levasseur et analysé comment son corps se comporte vis-à-vis de cette épreuve.

Les internautes pourront suivre en direct la nageuse sur le site www.heidilevasseur.ca.