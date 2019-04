Le Circuit Canada Pro Tour cesse ses activités

Le Circuit Canada Pro Tour n’est plus. Le fondateur et président de l'organisation, Jean Trudeau, en a fait l’annonce mardi, expliquant que des ennuis de santé l’avaient forcé à prendre cette décision.

Fondé en octobre 2015, le Circuit Canada Pro Tour (CCPT) cessera ainsi ses activités puisque M. Trudeau n’a pas été en mesure de trouver quelqu’un pour remplir ses fonctions, qui incluent les responsabilités liées au financement et à l’organisation des activités.

«C’est avec beaucoup de tristesse et de regret que je dois prendre la difficile décision de me retirer des affaires, et c’est uniquement pour des causes de santé, a-t-il indiqué dans un communiqué. Je n’avais pas le choix de cesser mes activités et par le fait même celles de mon entreprise à quelques semaines d’un début d’une saison qui s’annonçait pourtant des plus intéressantes.»

Cette décision intervient à un moment où les affaires étaient bonnes pour le circuit canadien. De l’avis du président, la saison à venir s’annonçait palpitante.

«C’était une entreprise viable et en bonne santé financière. Notre "membership" ne cessait de croître autant chez les professionnels québécois, canadiens et américains. Notre calendrier 2019 était exceptionnel et nous avions plus de 70 partenaires financiers, avec des tournois dans de nouvelles régions, en plus de nos visites dans des clubs hôtes extraordinaires où nous avions amorcé des traditions, comme à Victoriaville pour la Coupe Canada. J’avais d’ailleurs conclu une entente pour les trois prochaines années avec ce club.»

S’il ne peut plus s’occuper d’un circuit de cette importance à temps plein, M. Trudeau a indiqué qu’il souhaitait toujours promouvoir et faire avancer le golf canadien.

«J’espère que d’autres promoteurs ou organisations choisiront de prendre le relais dès que possible. Une chose est certaine, je me ferai un devoir, dans le respect des contraintes qui seront désormais les miennes, de les accompagner.»