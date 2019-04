Le Cirque fera des cascades à Vegas

Le Cirque du Soleil veut rejoindre un plus jeune public avec son nouveau spectacle qui sera lancé à Las Vegas, cet automne. Intitulée R.U.N, la production immersive mettra en vedette de nombreuses cascades réalisées par des professionnels de films d’action à Hollywood.

Oubliez les traditionnels numéros acrobatiques du Cirque du Soleil, la dixième création originale de la compagnie québécoise à Las Vegas plongera dans l’univers des spectaculaires cascades.

Décrit comme un « thriller d’action live », R.U.N montrera entre autres aux spectateurs des cascades de feu, des batailles et des courses de voiture ou de moto.

« Ce sera vraiment différent de tout ce que nous avons fait avant, mentionne au Journal Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Cirque du Soleil. Il y aura un mélange du domaine des cascades du cinéma avec la capacité de production du Cirque du Soleil. »

En anglais, le terme R.U.N est un diminutif de Are you in ? (es-tu partant ?). « C’est un langage utilisé sur les réseaux sociaux, indique Daniel Lamarre. Le mot run (cours), c’est de l’action. Et Are you in ?, veut dire que c’est immersif, que les gens feront partie de l’action. »

Pour la mise en scène, le Cirque a fait appel à Michael Schwandt, qui a déjà travaillé avec Lady Gaga et Katy Perry. « Il a l’habitude des projets à grand déploiement », mentionne Daniel Lamarre.

Un scénario de Robert Rodriguez

Alors que les spectacles du Cirque du Soleil présentent souvent une histoire poétique et abstraite, celle de R.U.N sera plus facile à comprendre, selon le PDG. Pour le scénario, c’est nul autre que Robert Rodriguez (Une histoire de Sin City, Planète Terreur) qui s’en chargera. La musique sera quant à elle composée par Tyler Bates, qui a participé aux trames sonores de plusieurs films d’action, dont 300 et Les Gardiens de la Galaxie.

Plus de 25 ans après son arrivée sur la « Strip » – avec Mystère, qui y est toujours présenté –, le Cirque du Soleil a connu beaucoup de succès à Las Vegas, mais aussi quelques revers (Viva Elvis, Zarkana). Avant de lancer un nouveau spectacle, la compagnie a fait ses devoirs pour minimiser les risques.

« On a fait une recherche à Vegas pour voir ce qui manquait en termes d’offre de spectacle, dit Daniel Lamarre. Il y a beaucoup de chanteurs qui viennent y faire des soirées. On voulait en profiter pour rejoindre une clientèle plus jeune. »

Impossible de tricher

Constatant les succès que connaissent actuellement des films comme Avengers et autres X-Men, l’équipe du Cirque a rapidement opté pour un concept de spectacle d’action en temps réel. « En ce moment, si on prend la liste des 10 films qui ont le plus de succès en termes de ventes de billets dans le monde, il y en a sûrement neuf qui sont des films d’action, remarque Daniel Lamarre. On profite de ce courant-là pour amener un contenu de spectacle qui est différent de tout ce qui existe présentement. »

L’équipe du Cirque travaille sur R.U.N depuis plus d’un an et demi. « On a fait beaucoup d’ateliers à Montréal pour vérifier la faisabilité des cascades, dit Daniel Lamarre. Avant d’entrer dans le théâtre à Vegas, on voulait s’assurer que ça pouvait fonctionner. Une cascade pour un film, ça peut se corriger au montage. Mais sur scène, on ne peut pas tricher. »