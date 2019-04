Des milliers de Québécois épuisés combattent les inondations à bout de bras. Leur détresse psychologique est réelle. Des drames humains se jouent. Les pertes matérielles ne se comptent plus. Le premier ministre François Legault console et agit. Et que fait le maire du Plateau-Mont-Royal ? Éternellement fidèle à lui-même, Luc Ferrandez choisit l’invective et la vulgarité.

Sur sa page Facebook, son sermon du jour commençait par un grossier « Fuck you, nous autres ». Du haut de sa chaire de prêcheur patenté, il traite les citoyens et les élus, dont lui-même, d’« enfants-rois ». Peut-être pensait-il diluer le vitriol de sa diatribe en s’y incluant. C’est raté. Tout comme Moïse en sainte colère devant son peuple adorant le veau d’or, il conclut même par un appel à la punition : « Nous méritons amplement tous les malheurs qui nous arrivent et ceux bien plus grands encore que nous préparons – par lâcheté – pour nos enfants. » Aurait-il peur d’être inondé par l’étang du parc La Fontaine ?

Sous la pression de la mairesse Valérie Plante, M. Ferrandez a dû retirer son épître aux sinistrés. L’homme n’a pas la langue de bois. Il préfère la tremper dans le vinaigre. Son ultime certitude étant de ne jamais douter de SA vérité. Ce dernier épisode résume parfaitement le petit curé de village qu’est le maire du Plateau-Mont-Royal.

Admonestations

Idéologue moralisateur, Luc Ferrandez aime donner des leçons. Il écoute ses citoyens, mais n’entend que ceux qui l’applaudissent. Ses admonestations vont à ceux osant lui présenter leurs doléances. Que ce soit sur le labyrinthe que sont devenues les rues du Plateau, l’agonie de plusieurs commerces de la rue Saint-Denis, les places de stationnement disparues, les parcomètres coûtant la peau des fesses, sa diabolisation de l’auto, etc.

(Mémo aux disciples du maire : gardez vos insultes, je ne conduis pas de voiture.) Incapable de traiter tous ses citoyens avec respect, même lorsqu’il y a désaccord viril, le petit curé du Plateau préfère dénigrer et polariser. Or, cette fois-ci, il innove. Il arrose maintenant le peuple entier de son courroux.

Incapable aussi de se limiter à une critique du laxisme passé des pouvoirs publics dans ce dossier, il houspille les citoyens.

Infidèles

Dans un relent de Sodome et Gomorrhe, ces pauvres impies de l’écologie se seraient ainsi enfoncés dans le vice et le péché par la simple possession d’une maison au bord de l’eau.

Croyant dur comme fer que « nous méritons tous les malheurs qui nous arrivent » et les prochains, sa parodie manquée du récit de Dieu infligeant ses dix plaies à l’Égypte est de très mauvais goût.

Les sinistrés n’ont surtout pas besoin d’un sermon sur le mont Royal, livré par un maire-curé en soutane de macramé et au cœur de glace. Les sinistrés ont besoin d’aide, physique et psychologique. Ils ont besoin de ressources humaines et matérielles.