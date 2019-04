Les stars de Disney attendues sur la glace de la Place Bell

Moana, Maui et plusieurs de leurs amis chez Disney donneront des leçons de courage sur la patinoire de la Place Bell de Laval, du 9 au 14 octobre. Ils enfileront leurs patins avant de tenir la vedette du spectacle Rêvez en grand, une initiative de Disney sur glace pour laquelle ils chanteront, danseront et effectueront des acrobaties.

Le temps de raconter neuf récits, Moana et Maui seront rejoints par Anna, Elsa, Olaf, Aladdin, Miguel, Raiponce, Ariel, Belle, Aurore et Cendrillon. Jeunes et moins jeunes auront donc la chance de plonger dans les univers des classiques Moana, La Reine des neiges, Aladdin, Coco, Raiponce, La Petite Sirène, La Belle et la Bête, La Belle au bois dormant et Cendrillon.

Il sera possible de se procurer des billets pour l'une ou l'autre des 10 représentations – sept en français et trois en anglais – prévues en octobre dès samedi à 10 h, en ligne. Le spectacle sera présenté à 11 h, 15 h et 19 h.

En mars, juste à temps pour la relâche scolaire, Mickey Mouse et sa bande de copains se sont amusés au Centre Bell dans le spectacle sur glace L'expédition de Mickey.