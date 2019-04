«L'OM Grandeur nature»: un spectacle extérieur gratuit le 27 juin

Le chef Yannick Nézet-Séguin et 77 musiciens de l'Orchestre Métropolitain feront vibrer le terrain du parc Jean-Drapeau avec «L'OM Grandeur nature», un grand spectacle gratuit qui sera présenté le 27 juin à compter de 20 h 30 à Montréal.

La création de ce concert de musique classique se veut une occasion de plus de célébrer l'Espace 67, un site extérieur complètement réaménagé. On pourra alors y entendre une musique s'inspirant des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame.

Au programme, une toute nouvelle création de la compositrice Alejandra Odgers articulée autour de Montréal ainsi que la relecture d'incontournables de la musique classique comme le «Boléro» de Ravel et «Carmen, Suite No. 2» de Bizet.

«L’Orchestre Métropolitain est fier de participer aux célébrations entourant l’inauguration de l’Espace 67. C’est un honneur pour nos musiciens et pour notre directeur artistique et chef principal Yannick Nézet-Séguin de faire vivre la musique dans ce lieu emblématique, témoin de tant d’événements marquants dans l’histoire de notre ville», a laissé savoir Jean R. Dupré, président-directeur général de l’Orchestre Métropolitain, dans un communiqué.