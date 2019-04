Non à l’école cyberdépendante

Moment poignant à l’Assemblée nationale hier, lorsque le ministre Éric Caire a dévoilé, ému, qu’un de ses enfants était traité pour une cyberdépendance.

Caire est lui-même ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale. Il y a là un certain paradoxe, mais surtout une illustration du défi de l’époque : obtenir les services incroyables que peut nous rendre le numérique... sans en devenir les esclaves.

Succédanés de Sport

M. Caire était alors questionné de manière assez insistante, en étude de crédits, par la critique libérale en Stratégie numérique, Marwah Rizqy, au sujet des « eSports », ces prétendus « sports » électroniques... jeux vidéo qu’on pratique seul ou en équipe sur un ordinateur ou une console.

La députée s’inquiétait – à juste titre ! – que l’on réduise les heures dédiées au sport à l’école afin de dégager du temps pour les jeux vidéo. Un représentant d’un Centre nommé « Cyber-aide » l’avait alertée.

Dans certains milieux, on prétend que le eSport peut prévenir la cyberdépendance. Ce que le Centre Cyber-aide nie et à quoi il réplique : « Nous croyons que ça va à l’encontre des bienfaits du sport », dont il dresse une liste en 14 points, commençant par le renforcement du cœur et la régulation de la tension artérielle.

Excellent argument : en 2017, une étude dont La Presse a fait état concluait que les jeunes ont « aujourd’hui un VO2max [mesure de la capacité cardiorespiratoire] inférieur d’environ 10 % en moyenne par rapport à ceux de 1982 » ! La cohorte la plus atteinte ? « Les garçons de 17 ans »... 19,8 % par rapport aux jeunes des années 1980. C’est catastrophique !

Ce ne serait pas une hypothèse très audacieuse de suggérer que les écrans, et plus spécialement les jeux vidéo, sont une des principales causes de cet effondrement de la forme des jeunes.

Une des tâches quotidiennes des parents d’aujourd’hui est de lutter contre l’accoutumance violente des écrans et des jeux vidéo.

Or, voilà que par une logique tordue, plusieurs professeurs et pédagogues intègrent ou suggèrent d’intégrer écrans et jeux vidéo dans les classes.

Logique tordue ? Oui, pour la caricaturer, c’est celle qui se fonde sur une prémisse radicale : l’école doit enseigner... l’avenir. Et puisque l’avenir appartient aux technologies, on doit enseigner aux jeunes les technologies.

Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge a d’ailleurs publié récemment un « Cadre de référence de la compétence numérique » dans lequel il se montre ouvert aux jeux vidéo à l’école. « On pourrait se dire : ce n’est pas le rôle de l’école d’amener les jeunes à jouer à des jeux vidéo. Mais ce serait un peu de regarder en surface », a-t-il déclaré au Journal.