Peu de résidents ont un 2e bain

Alors que le 2e bain est largement offert dans la région montréalaise, trois bénéficiaires sur quatre n’y ont toujours pas droit dans les CHSLD de la Capitale-Nationale, en raison de la pénurie de préposés aux bénéficiaires.

Dans les 28 établissements de la région de Québec, seulement 27 % des bénéficiaires qui l’ont demandé obtiennent présentement un second bain hebdomadaire, révèle une compilation du CIUSSS de la Capitale-Nationale­­­, réalisée à la demande de notre Bureau parlementaire.

Dans six CHSLD, ce soin n’est tout simplement pas offert, malgré la demande.

Il s’agit malgré tout d’une nette amélioration puisque 537 personnes en bénéficient désormais, contre seulement 12 l’an dernier.

« Nous observons une augmentation du nombre de bains donnés chaque semaine, mais la progression est en grande partie freinée en raison de la pénurie de main-d’œuvre », affirme Mélanie Otis, agente d’information aux relations médias du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

« Surcharge de travail »

Pour combler ses besoins, la région aurait besoin de 338 préposés aux bénéficiaires supplémentaires, alors que 869 ressources ont déjà été ajoutées depuis 2017.

« La pénurie de main-d’œuvre est un enjeu provincial, mais la Capitale-Nationale­­, avec un taux de chômage très bas et un bassin d’immigrants plus restreint, est frappée de façon plus marquée », souligne Mélanie Otis.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a d’ailleurs mis sur pied une formation rémunérée offrant 15 000 $ aux futurs préposés aux bénéficiaires, en plus de leur garantir un poste à temps plein. La majeure partie de cette formation aura lieu en milieu de travail.

La présidente du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches de la CSN, Ann Gingras, reconnaît que la pénurie de main-d’œuvre nuit particulièrement au recrutement dans les CHSLD de la région. Mais elle souligne également « une surcharge de travail incroyable » qui fait que les CHSLD peinent à attirer et retenir les employés.

« Actuellement, il y a des gens qui ont 20 ou 30 ans d’ancienneté qui quittent le réseau de la santé, pas pour aller à la retraite, mais pour aller ailleurs parce qu’ils ne sont plus capables », souligne-t-elle.

Une révision de l’organisation du travail et un rehaussement des salaires sont nécessaires pour attirer une relève, affirme-t-elle.

Amélioration ailleurs

Ailleurs dans la province, la situation s’est grandement améliorée depuis que l’ex-ministre de la Santé,

Gaétan Barrette, a débloqué une enveloppe annuelle de 36 millions $ pour embaucher 600 nouveaux préposés aux bénéficiaires, en septembre 2017.

Après avoir longtemps résisté à cette demande répétée de la CAQ lorsqu’elle était dans l’opposition, M. Barrette avait annoncé que les établissements devraient désormais « avoir la capacité de donner un deuxième bain à 100 % de la clientèle résidente en CHSLD ».

► Proportion de résidents en CHSLD qui reçoivent un 2e bain

CIUSSS de la Capitale-Nationale : 27 %

CISSS de Chaudière-Appalaches : 45 %

CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean : 48 %

CISSS du Bas-Saint-Laurent : 50 %

CISSS des Laurentides : 74 %

CISSS de Lanaudière : 75 %

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal : 75 %

CISSS de la Montérégie-Ouest : 79 %

CISSS de l’Outaouais : 79 %

CISSS de Laval : 84 %

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal : 87 %

CISSS de la Montérégie-Centre : 97 %

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal : 98 %

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal : 99 %

CIUSSS de l’Estrie – CHUS : 100 %

CISSS de la Côte-Nord : 100 %

CISSS de la Montérégie-Est : 100 %

CISSS de la Gaspésie : 100 %

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec : 100 %

♦ Données fournies au Journal par les établissements au cours du dernier mois