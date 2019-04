Poursuite de près de 2 M$ contre une ex-directrice de CPE

L’ex-directrice du CPE le Petit Baluchon de Val-Bélair fait face à une poursuite de près de 2 M$ pour « détournement de fonds » via des « transactions non conformes ».

C’est une poursuite pour le moins particulière qui a été déposée par la procureure générale du Québec contre cette ex-directrice de CPE, Josée Lévesque, son conjoint, Guy Delisle, et une troisième personne, Mario Deraspe.

Bien qu’aucune accusation criminelle ne soit encore déposée contre ces personnes, une poursuite de 1 926 000 $ a été amorcée.

Embauchée en 2005 au CPE le Petit Baluchon, Josée Lévesque a été nommée directrice du Bureau coordonnateur en 2006. Puis en 2012, Mme Lévesque devient directrice de la deuxième installation de ce CPE comptant une vingtaine d’employés pour un budget de 5,9 millions $.

Or, en janvier 2016, la directrice générale du CPE communique avec le ministère de la Famille pour l’informer de « transactions non conformes et de l’appropriation de sommes sans droit ». Un processus d’enquête est alors enclenché avec analyse des livres comptables.

L’analyse du logiciel gestionnaire permet de voir « les relevés de compte des trois personnes ayant reçu des sommes provenant du Bureau coordonnateur ».

Selon la requête introductive d’instance déposée au palais de justice de Québec, cet élément a permis de « valider l’intégrité de la plainte et la présence de dépôts non conformes ».

Pas de doute, selon la procureure

La procureure générale écrit dans sa poursuite : « L’information obtenue à cette date permet de conclure sans l’ombre d’un doute que les défendeurs se sont approprié des sommes importantes entre 2008 et 2015. » On indique que l’enquête n’est toujours pas terminée en date du 23 avril.

Ainsi, selon la preuve, « le ministère a versé des sommes en trop au Bureau coordonnateur en lui octroyant des subventions basées sur des rapports financiers annuels ne reflétant pas la réalité ».

Comptes bancaires

Toujours selon la poursuite, Josée Lévesque aurait « détourné ses fonds vers un compte à son nom et celui de son conjoint Guy Delisle, vers un compte au nom de Mario Deraspe et vers un compte au nom de son fils ».

Des transactions de 2000 $ ou 3000 $ ont été enregistrées dans les différents comptes entre le 1er avril 2008 et le 31 octobre 2015.

Un total de 1,8 M$ aurait été déposé par dépôt direct dans le compte conjoint de Josée Lévesque et Guy Delisle. La poursuite vise à récupérer « les sommes versées frauduleusement », pour un total de 1 926 000 $.