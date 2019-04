Tannant en tonneau

Jean-Jacques Savin a un petit côté craqué intéressant. Le 26 décembre dernier, il était aux îles Canari et il s’est glissé dans un tonneau géant de dix pieds de long par six de large.

On l’a amené au large dans l’océan Atlantique et, uniquement par la force des vents et des courants, il a ballotté, flotté et vogué pendant 122 jours. Samedi soir dernier, il est entré dans le secteur des Caraïbes.

Poète dans l’âme, Savin dit qu’il n’est pas capitaine de son embarcation, mais un passager de l’océan.

Commandité notamment par la tonnellerie Boute de France, cet ancien parachutiste militaire de 72 ans est un athlète extraordinaire dont le prochain défi n’est rien de moins que de traverser la Manche à la nage.

Deux médecins ont observé ses réactions à cette solitude, son comportement en espace restreint et l’impact du mouvement permanent. L’océan ne berce pas toujours calmement, mettons.

ÉQUIPÉ AU BOUCHON

Bien qu’il soit dans le secteur des Caraïbes, je ne crois pas qu’il soit déjà rendu sur terre, mais son défi est relevé, et, déjà, on lui prévoit une belle fête des deux côtés de l’océan. Son tonneau équipé de quatre hublots et d’une écoutille sera ensuite placé en exposition en différents endroits.

À l’intérieur, chaque millimètre a été calculé.

Bouffe lyophilisée et, en cas de malchance, Savin transporte aussi un radeau gonflable, des fusées d’urgence et une pompe de cale.

Plusieurs ados et autres mordus auraient peut-être pu réaliser le même exploit puisqu’il a internet.

Les besoins naturels ? Jean-Jacques s’est baigné tous les jours, alors...

