Thomassin au minicamp des Giants

Samuel Thomassin prendra part au minicamp des recrues des Giants de New York en fin de semaine.

L’invitation est tombée mardi pour le garde étoile du Rouge et Or de l’Université Laval, qui s’envolera pour le New Jersey, jeudi. « J’avais pratiquement fait une croix sur cette possibilité, a souligné Thomassin. Ça tombe pratiquement de nulle part. Il n’y aura rien de facile et on ne me donnera rien. Je sais dans quoi je m’embarque, mais mon objectif est d’obtenir un contrat de la NFL. »

« Je suis très content et vraiment excité de l’opportunité qui se présente à moi, poursuit le gaillard de 6 pi et 6 po et 328 livres. Depuis le début du processus lors de ma participation au College Gridiron Showcase à Fort Worth, au Texas, au début janvier, je souhaitais une occasion de me faire voir. Je veux montrer ce dont je suis capable. Plus léger qu’au Texas, je veux montrer que je suis capable de bouger, même si je suis un gros bonhomme et que je suis un bon joueur de football. » Les Giants lui avaient parlé au Texas, tout comme les Browns de Cleveland et les Rams de Los Angeles.

Expérience

Dans un tel camp, où les joueurs à la recherche d’un contrat sont nombreux et où les signatures sont rares, Thomassin veut se démarquer. « Parce que les entraîneurs ont une courte période de temps pour nous évaluer, je veux montrer mon éthique de travail et donner cent pour cent à chaque répétition. Je veux en donner un peu plus que le gars à côté de moi afin de ressortir du lot. Je veux aussi montrer que je suis une bonne personne. »

« Depuis les commentaires des équipes de la NFL au Texas, qui souhaitaient que je baisse mon poids, je suis dans la bonne direction, a-t-il souligné. Je me suis entraîné fort et je surveille mon alimentation. Mon poids varie entre 325 et 328 livres actuellement. Je vise un contrat, mais il s’agira d’une belle expérience, peu importe le dénouement. »

En raison de la présence du vice-président des opérations football et directeur général adjoint Kevin Abrams, qui est un diplômé de l’Université Western, les Giants invitent chaque année quelques Canadiens. Dans le passé, quelques joueurs du Rouge et Or ont obtenu une invitation, soit Charles Vaillancourt et Philippe Gagnon en 2016 et Danny Groulx en 2015, tous des joueurs de ligne offensive.

Pris de court, Thomassin a été en mesure de repousser ses deux derniers examens de fin de session. Il les reprendra au retour. Son baccalauréat est terminé, mais il complète actuellement un certificat en gestion. Il terminera ses trois derniers cours à l’automne s’il dispute sa dernière saison à Laval.

Simba et McInnis

Deux autres Québécois tenteront d’obtenir un contrat de la NFL. Le bloqueur Maurice Simba, des Stingers de Concordia, a été invité au camp des Chiefs de Kansas City, et le receveur montréalais Justin McInnis, des Red Wolves d’Arkansas State, sera en action au camp des Colts d’Indianapolis.