Un barrage contre la loi 21

La grande majorité des constitutionnalistes sont contre. Etc., etc.

À entendre tous ces gens, ce projet de loi (qui, je le rappelle, est modéré) causerait des dépressions, des chicanes, des batailles et des crises d’angoisse, en plus d’alimenter le racisme, la xénophobie, l’intolérance, l’islamophobie, le rejet, la haine des autres, l’exclusion, le fanatisme, le sectarisme, l’intransigeance et l’étroitesse d’esprit. Si ça continue, l’Association des météorologues va publier une lettre ouverte dans Le Devoir affirmant que les récentes inondations ont été causées par le projet de loi de Simon Jolin-Barrette.

Et des experts en bacté­riologie vont rendre François Legault et la CAQ responsables du retour de la rougeole. Tout ça frôle le délire. Tout comme on ne peut exploiter la moindre ressource naturelle au Québec sans que des militants écolos crient au meurtre, s’attachent à des arbres et annoncent la fin du monde, on ne peut parler de laïcité ou de neutralité religieuse de l’État – même du bout des lèvres – sans que des militants des droits de la personne crient au fascisme et à la dictature. Plus de 65 % des Québécois appuient le projet de loi 21 ? On s’en fout, ça ne fait rien. Après tout, le peuple est ignare et vote pour le premier populiste venu, alors...