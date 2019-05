Un deuxième combat de boxe caritatif pour l’organisme d’Ali Nestor

MONTRÉAL | L’organisme Ali et les Princes de la Rue renoue avec un gala de boxe caritatif 12 rounds d’espoir pour les Princes regroupant une vingtaine de personnalités du milieu artistique et politique. La ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre et l'ex-vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, Anie Samson, font notamment partie du lot.

L’événement vise à amasser des fonds pour permettre aux jeunes de 16 à 25 ans de lle quartier de Saint-Michel d’améliorer leur estime de soi grâce à la pratique d’arts martiaux.

Simon Boulerice, Sébastien Delorme, Patrice Godin, Pénélope McQuade, Ève Landry, Ariane Moffatt, Bruno Pelletier et Marie-Élaine Thibert feront entre autres partie de ceux qui monteront sur le ring le 30 mai prochain à la salle MTelus.

Deuxième édition

En 2017, l’organisme a récolté 75 000 $, une somme que le boxeur et fondateur de l’organisme Ali et les Princes de la Rue aimerait doubler. «C’est à travers une discussion lors d’un entraînement [de boxe] avec Justin Trudeau que je lui ai parlé de cet événement. Il m’a encouragé à le faire», s'est souvenu Ali Nestor.

David Heurtel boxe depuis plus de cinq ans avec Ali. «Il change des vies de façon concrète avec des enfants, des familles et des jeunes qui réussissent à se raccrocher», a expliqué l’ex-ministre libéral qui agira à titre de Président d’honneur.

Pour le comédien Sébastien Delorme, l’idée est venue en parlant avec son collègue Patrice Godin dans l'émission «District 31». «Patrice était là en 2017, il m’a demandé si ça me tentait, j’ai accepté pour donner un coup de main à Ali.»

«On fournit des outils [pour les jeunes], c’est à eux de décider s’ils prennent les outils mis à leur disposition [par l'École de la relève Ali Nestor)», a résumé le chanteur Dan Bigras, qui agira comme entraîneur.