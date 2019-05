Un festival pour rapprocher les solitudes

MONTRÉAL | Le festival du Jamais Lu, présenté à partir de jeudi à Montréal, souhaite faire de la scène un lieu de rassemblement pour toutes les solitudes

«On est dans une époque à la fois très progressiste dans les idées et à la fois très polarisée. Je pense que le grand défi de l’époque est de garder le dialogue ouvert entre les différentes réflexions et les différentes communautés», a indiqué Marcelle Dubois, directrice artistique du Jamais Lu.

Pour l’occasion, trois co-directeurs artistiques de différents horizons et de différentes cultures se sont joints au festival cette année pour tenter de représenter et de rassembler sur scène cette diversité. «Si on veut vraiment faire cet acte de franchir les solitudes, il ne faut pas juste en parler, mais le faire», a poursuivi Mme Dubois.

La programmation du festival rassemblera ainsi plusieurs artistes francophones, autochtones, mais également anglophones dont les œuvres seront spécialement traduites en français pour le festival. C’est plus de cinquante auteurs et autrices qui présenteront cette année des textes sur scène.

Si la solitude peut apparaître au niveau des cultures, les textes présentés aborderont également son existence à travers l’aspect social et psychologique.

«Franchir les solitudes au niveau de la vieillesse, de l’inter-générationalité, la fragilité mentale, le sentiment d’être isolé dans la société, tout ça, c’est très exploré par les auteurs en ce moment», a détaillé Marcelle Dubois.

Le festival du Jamais Lu souhaite également donner une chance à des textes encore peu connus du grand public, mais qui se révèlent néanmoins d’une grande force artistique. C’est plus de 70 % des textes présentés qui trouvent une scène après leur passage au festival.

«Baschir Lazhar a été présenté une première fois au Jamais Lu et, ensuite, il a été traduit en plusieurs langues, deux productions théâtrales à Montréal, le film ensuite. C’est vraiment une histoire bonbon», a donné en exemple la directrice artistique du festival.

La 18e édition du Festival du Jamais Lu se déroulera au Théâtre Aux Écuries du 2 au 11 mai.