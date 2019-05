Une battante à MasterChef

Marie Le Bel s’est promis de profiter au maximum de chaque jour quand elle a reçu un diagnostic de cancer en 2010.

Neuf ans plus tard, la jeune femme n’est toujours pas guérie, mais sa maladie l’a poussée à réaliser des rêves qu’elle croyait inatteignables, comme participer à MasterChef Canada. La Montréalaise de 28 ans n’a pas fait long feu dans l’émission de CTV, mais elle garde un souvenir mémorable des tournages auxquels elle a pris part l’automne dernier. Elle était d’ailleurs entourée des siens quand la sixième saison du concours culinaire amateur est entrée en ondes le mois dernier.

« C’était une expérience comme aucune autre », confie-t-elle au Journal.

Une vie qui bascule

La vie de Marie Le Bel a basculé le 28 novembre 2010, quand elle a été hospitalisée d’urgence après être tombée en détresse respiratoire chez ses parents, alors qu’elle célébrait la septième Coupe Grey des Alouettes. Une semaine plus tard, elle apprenait le résultat des tests. Quatre mots allaient chambouler son destin : cancer, thyroïde, métastases et poumons.

« Mes parents se sont mis à pleurer, mais pas moi, relate-t-elle. Je me suis retournée vers eux et j’ai dit : “Vous n’allez pas vous débarrasser de moi aussi facilement. Je suis ici pour rester”. Pour moi, ce n’était pas fini. J’avais d’autres choses à voir, d’autres choses à accomplir. Je savais que j’allais me battre. »

Sa bucket list

Marie Le Bel a tenu parole. En raison du stade avancé du cancer, elle a reçu un traitement agressif à l’iode radioactif qui l’a contrainte à demeurer en isolement pendant des périodes pouvant s’étirer jusqu’à 14 jours. Mais la fonceuse se tient toujours debout. Elle n’est toujours pas « en rémission », elle continue de prendre des médicaments. Après avoir frôlé la mort à plusieurs reprises, elle voit chaque nouvelle journée comme une victoire... et une chance supplémentaire de réaliser sa bucket list, soit la liste des choses qu’elle veut absolument accomplir avant de mourir. Voilà pourquoi depuis quelques années, elle multiplie les voyages : France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Rwanda, Kenya, Burundi, etc.

C’est également dans cet esprit qu’elle est allée manger des boulettes suédoises chez IKEA. « Leur réputation n’est pas surfaite, c’était très agréable ! » rigole-t-elle.

Marie devra toutefois patienter avant de réaliser un autre rêve qu’elle caresse depuis longtemps : gravir le Kilimandjaro, en Tanzanie. La maladie ayant affecté ses poumons, entreprendre un trek jusqu’au sommet du plus haut mont d’Afrique (5895 m) paraît irréaliste. Pour l’instant, du moins. « Certaines choses me ramènent sur terre, souligne-t-elle. Mais c’est correct. Je fais avec. »

L’après-MasterChef

Depuis son aventure à MasterChef Canada, Marie Le Bel étudie à l’école de radio et télévision Promédia pour espérer percer le milieu des médias. « J’ai toujours aimé le monde des communications, déclare l’ancienne étudiante au Conservatoire Lassalle. J’ai décidé que j’allais vivre mes passions et faire ce que j’ai envie de faire. »