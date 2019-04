[VIDÉO] Un homme de 74 ans meurt encorné lors d’une course avec les taureaux en Espagne

Un homme de 74 ans a connu une fin tragique lors d’un festival de course avec les taureaux en Espagne.

Le traditionnel Toro Embolado se déroulait samedi dernier à Cadix.

Juan José Varo regardait la scène quand l’imposante bête a foncé directement sur lui.

Le retraité a tenté de monter sur un mur, mais l’animal de 525 kilos a été trop rapide pour lui.

Le taureau a renversé le septuagénaire et l’a piétiné agressivement sous les cris et regards horrifiés de la foule.

Plusieurs participants à l’événement ont tenté désespérément d'éloigner l’animal de sa victime, mais la bête revenait toujours vers l’homme désormais inconscient.

Attention, les images qui suivent pourraient choquer les âmes sensibles.

D’autres personnes ont finalement réussi à traîner l’homme de l’autre côté d’une clôture, mais il était déjà trop tard.

Plusieurs minutes ont été nécessaires aux employés médicaux pour venir en aide à l’homme. Il a été transporté à l'hôpital, où sa mort a été confirmée.

Le festival, où deux taureaux adultes sont libérés dans les rues de la ville, a lieu annuellement depuis 1976.

Des militants pour les droits des animaux tentent de faire bannir ce type de pratique depuis de nombreuses années.