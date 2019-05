BRISEBOIS, Gérard



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Gérard Brisebois à l'âge de 92 ans, qui est survenu le 29 avril 2019 à Montréal.Gérard laisse dans le deuil sa belle Jacqueline qui était sa femme depuis plus de 67 ans, ainsi que ses enfants Renée (Roger), Gilles (Andrée), Alain (Isabelle), ses 10 petits-enfants et arrière-petits-enfants, de même que ses neveux, ses nièces et autres parents et amis.Un dernier hommage lui sera rendu le samedi 4 mai de 13h à 16h au Complexe funéraire Saint-François d'Assise, Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien E, Montréal, QC H1M 3E3Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.