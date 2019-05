11 activités à faire en mai à moins de 9$

Enfin, le mois de mai est arrivé! C’est le moment idéal pour sortir de son appartement et retomber en amour avec Montréal!

Si vous avez envie de sortir de chez vous, mais que vous n’avez pas envie de vider votre compte en banque, voici 11 activités pas chères (et même gratuites) à mettre à votre agenda ce mois-ci.

Promis, vous ne débourserez pas plus que 9$!

1. Visiter les musées montréalais durant la Journée des musées

Le 26 mai prochain, c’est une foule de musées qui vous ouvre gratuitement leurs portes. Un service de navette est même offert pour vous permettre de vous déplacer entre les musées! Une belle activité à faire sans débourser de l'argent!

2. Célébrer Cinco de Mayo au Club Pelicano

Le 5 mai prochain, le Club Pelicano offrira des tacos à 3$ et les shooters seront aussi 3$! Un pas pire deal!

1076 rue de Bleury

3. Se balancer sur les balançoires de la Place-des-Arts

Les 21 balançoires de la Place-des-Arts sont de retour encore une fois cet été! C’est le moment de s'offrir une petite pause entre deux rendez-vous ou simplement d’aller prendre quelques clichés mémorables pour mettre sur votre compte Instagram.

4. Pratiquer son talent d’artiste durant la soirée Sans Dessin de MaBrasserie

MaBrasserie organise une soirée de dessins en compagnie de l’artiste Éliane Berdat le 7 mai prochain. Le matériel est fourni et l’entrée est gratuite. Vous pourrez vous commander une bonne pinte et relaxer en coloriant!

5. Aller au Jardin Botanique gratuitement

L’accès au Jardin Botanique sera gratuit le vendredi 24 mai prochain. Voilà une bonne raison de «caller» malade au bureau!

6. Faire la fête à Aire Commune

L’espace Aire Commune ouvre officiellement ses portes le 16 mai prochain et ça risque d’être tout un party. De 17h à 21h, des artistes et des DJs seront sur place pour faire de cette soirée un moment mémorable! L’accès est gratuit, vous n’avez qu’à vous prévoir un petit budget pour vos consommations.

7. Assister au Festival Wes Anderson du Marché Noir

La friperie Marché Noir, située sur la rue Ontario, organise un petit festival en l’honneur du cinéaste Wes Anderson. Du 17 au 19 mai, l’intégralité de la filmographie du réalisateur sera projetée dans leur petite galerie.

8. Se promener dans le Marché de fleurs d’Hochelaga

Le 18 mai prochain, les amoureux des plantes pourront se rendre dans un immense marché de fleurs, à la Place Simon-Valois, dans le quartier Hochelaga. Il y aura des plantes en vente, mais ce sera aussi l’occasion de discuter avec des pros de la botanique et de prendre quelques clichés pour garnir votre compte Instagram.

9. Troquer ses vêtements pour pas cher

Le 5 mai prochain, chez Coton sur la Plaza St-Hubert, vous pourrez amener vos vieux vêtements afin de les échanger contre d’autres. Selon la qualité des vêtements que vous échangez, vous recevrez des «points» qui vous permettront d’obtenir des vêtements de différentes valeurs. Une belle façon de recycler ses vieux morceaux!

10. Découvrir les artisans d’ici durant les Puces Pop

Du 10 au 12 mai, un immense marché d’artisans locaux aura lieu dans le Mile-End. C’est l’occasion de faire plein de découvertes et d’échanger avec des artisans d’ici. Si vous n’avez pas envie de dépenser, vous pourrez aussi simplement vous acheter un café et «z’ieuter» tranquillement la marchandise. Une belle sortie à faire dans le cadre de la fête des Mères.

11. Aller au Pin Patch MTL

Le samedi 18 mai prochain, une foule d’artisans locaux seront au Café Pista afin de vous faire découvrir leurs produits (soit des épinglettes et des patches). Les 50 premiers arrivés recevront même un sac cadeau! Vous pourrez aussi déguster des cafés et des viennoiseries.

crédit photo: instagram.com/jacimariesmith/

