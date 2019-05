CÔTÉ, Benoît



Le 28 avril 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Benoît Côté, époux de Mme Géraldine St-Pierre.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles, Carole et Nathalie (Julien), ses petits-enfants, Marie-Pier (Santiago), Maryka (Samuel), William (Béatrice) et India (Emanuel). Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, feu Thérèse (feu Guy Roy), Magella (feu Robert Ratté), feu Marcel (Lucille Gingras), Noël (Hélène Lambert), Gisèle (Eddie Stones), Denise (Pierre Rhéaume), Marie-Anne, André (Doralice Lemay), Hélène (Jean-Guy Giroux) et Yvon (Rolande Dumas), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 3 mai 2019 dès 12h. Une liturgie de la Parole suivra à 16h en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Parkinson Québec.