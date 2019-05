ORTUSO, Joseph



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons que Joseph Ortuso, un fier pompier retraité qui a été au service de la ville de Montréal durant 30 belles années (arrondissement de Ville St-Laurent), a perdu son combat contre le cancer, le 22 avril 2019 âgé de 68 ans.Époux bien-aimé et meilleur ami d'Anita (née Donaghy) depuis plus de 44 ans. Père aimé et respecté de Melinda (Stefano), Domenico (Alison) et Amanda. Grand-père adoré et dévoué d'Alexa, Liam, Zayn, Alexis, Emma et Grace. Il laisse aussi dans le deuil son frère Robert, ses soeurs Antoinette, Carol et Gina (Sylvain), ses belles-soeurs Irene (Florian), Karen et Christine (Bill). Il manquera beaucoup à ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces qui en garderont un souvenir ineffaçable, ainsi qu'à plusieurs parents et amis.La famille souhaite remercier de tout coeur les médecins, ainsi que le personnel du CHUM et de la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île pour leurs soins exceptionnels et leur compassion. Un merci tout spécial à ses infirmières Mary (Centre du cancer des Cèdres) et Jennifer (CLSC).La famille recevra les condoléances à la :560 CHEMIN BORD-DU-LACDORVAL, QUÉBEC, H9S 2B3(514) 631-1511, www.jjcardinal.cale vendredi 3 mai de 19h à 21h, ainsi que le samedi 4 mai à compter de 9h00, suivi d'une cérémonie dans la chapelle de la résidence à 11h30. L'inhumation s'ensuivra au cimetière Les Jardins Commémoratifs Lakeview.Au lieu de fleurs, des dons en la mémoire de Joseph à la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île (265 André-Brunet, Kirkland, Québec, H9H 3R4, seraient appréciés.(www.residencesoinspalliatifs.com)