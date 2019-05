TREMBLAY, Pierrette



À Boucherville, le 26 avril 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée Madame Pierrette Tremblay.Elle laisse dans le deuil Françoise, ses enfants Hélène, Jean-François, Carole, feu Johanne et Danielle, ses soeurs Gertrude, Jacqueline, Louise, France et son frère Louis, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses cousins, cousines, neveux, nièces ainsi que plusieurs amies et amis.La famille vous accueillera le dimanche 5 mai 2019 de 15h à 18h au complexe funéraire :Une cérémonie aura lieu ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de la Maison de soins paliatifs Source Bleue pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à la Fondation Source Bleue serait apprécié en sa mémoire.