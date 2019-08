5 activités pour jeunes enfants à faire à la fête des Mères

La fête des Mères c’est un moment que l’on prend pour célébrer les mamans, mais c’est aussi l’occasion de passer du bon temps ensemble. Que diriez-vous d’une journée de qualité avec vos enfants? Voici donc 5 idées d’activités à faire avec vos jeunes enfants pour souligner de façon mémorable cette fête.

À lire aussi: 5 idées de sorties pour la fête des Mères

1. Cuisiner des petits gâteaux

Shutterstock

Quoi de mieux que de se faire plaisir en cuisinant un bon désert en compagnie de votre enfant? On pense parfois que de cuisiner avec les plus petits représente une tâche ardue, mais il est possible de se débrouiller sans trop de complexité. Il suffit de garder les tâches qui demandent plus d’attention pour vous et de laisser votre enfant s’occuper des étapes faciles. Par exemple, laisser votre enfant brasser le mélange, mettre le crémage, décorer... C’est une activité en toute simplicité qui vous permettra de vous rapprocher.

2. S’amuser dans la terre

Shutterstock

Une journée dehors à planter les pousses dans le jardin avec maman, ça ne peut être que ressourçant. La fête des Mères est une journée qui arrive généralement avec le beau temps. Profitez-en pour nouer avec le printemps en commençant votre jardin ou bien en choisissant les fleurs qui mettront de la couleur tout au long de votre été. Les petits adorent s’imprégner de la terre, il n’y a rien de mieux.

3. Exprimer votre créativité

Shutterstock

Une belle façon de garder de beaux souvenirs de cette journée est de faire ressortir l’artiste en vous et l’artiste en votre enfant. Ça peut être aussi simple qu’un dessin ou une peinture. Si le coeur vous en dit, vous pouvez aussi vous lancer dans un bricolage. Pourquoi ne pas faire une création à deux?

En manque d’idées? En voici quelques-unes qui éveilleront vos pensées:

Peinturer de vieux meubles avec des peintures à la craie

Décorer des mugs en porcelaine

Concevoir des fleurs en papier

4. Profiter du beau temps

Shutterstock

L’hiver a été long et pénible, profitez-en pour sortir dehors. Une journée au parc peut à la fois être énergisante et reposante: on apporte le ballon, les jeux de société et un peu de lecture. Concocter votre propre pique-nique est une autre idée qui peut s’avérer très plaisante. Vous pouvez aussi opter pour une simple marche ou un petit tour de vélo après le brunch matinal !

5. Sélectionner vos films préférés

Si le temps est plutôt nuageux, une journée film reste un choix gagnant. On en profite pour relaxer et se faire plaisir. Chaque membre de la famille sélectionne son film préféré ou bien vous optez pour une thématique de film de la fête des Mères. Il ne vous reste plus qu’à préparer le bol de maïs soufflé et c’est parti!