HUSEREAULT, Lucien



À Ormstown, le 29 avril 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé Lucien Husereault, époux de feu Monique Léger et père de feu Lillian.Il laisse dans le deuil ses enfants Denis, Michel, Carole (Richard), Guylaine (Robert), Rénald (Fay), Manon (Donald) (feu Claude) et Linda (Phillipe) ainsi que ses cinq petits-enfants (feu Lucas) et cinq arrière-petits-enfants, autres parents et amis.La famille vous accueillera à la:70 RUE LAMBTONORMSTOWN, QC J0S 1K0Tél: 450-829-2214 www.mcgerrigle.comle vendredi 3 mai de 13h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 4 mai de 12h30 à 14h15, suivi des funérailles en l'église St. Malachie, rue Roy, Ormstown à 14h30.