DESNOYERS, Jacques



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Jacques Desnoyers, époux de Mme Jeannine Jarry, survenu à Laval, le 12 avril 2019, à l'âge de 86 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Line (Serge), feu Manon (Arthur), Chantal (Daniel) et Sylvain (Marie-Josée), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 mai 2019, de 13h30 à 17h à laLes funérailles seront célébrées le dimanche 5 mai 2019 à 17h en la chapelle résidence de Laval.