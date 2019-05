LAVERDURE, Jean



De Repentigny, le 28 avril 2019, à l'âge de 65 ans, est décédé Monsieur Jean Laverdure, époux de Madame Ginette Gauthier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Marc, Éric et Guillaume, sa mère Louise St-Pierre (feu Marcel Laverdure), sa soeur Frances (Patrice Houx), ses tantes, Micheline St-Pierre (Pierre Gratton) et Danielle St-Pierre ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 5 mai de 13h à 16h suivi d'une célébration au :