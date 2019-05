LACHAINE, Fleurette



À la Résidence Lafond de Ville St-Gabriel, le 20 avril 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée Madame Fleurette Lachaine, épouse de feu Julien Carrière.La défunte laisse dans le deuil ses enfants André (Josée) et Céline (Donat); ses petits-enfants Karine, Marc-André, Olivier, Sophie, François et Caroline, leurs conjoint(e)s, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, neveux et nièces, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera le lundi 3 juin 2019 au :6825, RUE SHERBROOKE EMONTRÉAL QC H1N 1C7de 10h à 12h45 pour recevoir vos marques de sympathie, suivi de l'inhumation des cendres à 13h20 au Columbarium du Repos St-François-d'Assise, mausolée Marie-Auxiliatrice.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Lafond pour les bons soins prodigués.RÉSIDENCE FUNÉRAIREBERNARD LONGPRÉ INC171 RUE DEQUOYVILLE ST-GABRIEL, J0K 2N0